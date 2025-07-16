Обстоятельства и причины аварии устанавливаются

ЧЕРКЕССК, 16 июля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Карачаево-Черкесии, пострадали семь человек, трое из них - несовершеннолетние. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

"В результате происшествия в лечебное учреждение доставлены водитель автомашины Great Wall, его 59-летняя пассажирка, водитель автомобиля Hyundai Solaris и 4 пассажира, в том числе несовершеннолетние 2008, 2016 и 2023 годов рождения соответственно", - говорится в сообщении.

Транспортными средствами управляли 42-летняя и 71-летний жители Черкесска. ДТП произошло на 8-м км автодороги Усть-Джегута - Терезе, обстоятельства и причины устанавливаются.