Подростки предотвратили насильственную мобилизацию мужчины

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Группа подростков в украинском городе Днепре (ранее Днепропетровск) сумела предотвратить насильственную мобилизацию мужчины, отбив его у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает издание "Страна", которое опубликовало видео инцидента.

На записи видно, как подростки не дают сотрудникам военкомата затащить мужчину в автомобиль и увезти. Мужчина упал на землю, после чего сотрудники ТЦК отступили от него.

На записи также видно, как молодые люди помогают мужчине подняться на ноги и убежать. Слышно, как прохожие, ставшие свидетелями случившегося, осуждают действия сотрудников военкомата.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.