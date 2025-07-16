Преступное сообщество охватывало больше 50 городов

ВОРОНЕЖ, 16 июля. /ТАСС/. Рамонский районный суд на основании вердикта коллегии присяжных признал 34-летнего Антона Кучера виновным в участии в преступном сообществе и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Мужчина отправится в колонию на 16 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

"Приговором Рамонского районного суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор 34-летнему Антону Кучеру. Он признан виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере). <…> С учетом позиции представителя прокуратуры области суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2022 года Кучер вошел в состав преступного сообщества, нацеленного на производство и распространение наркотических средств на территории России. Преступное сообщество охватывало больше 50 городов, где под руководством пяти кураторов работали 75 курьеров. Кучер выполнял роль межрегионального курьера и должен был перевозить большие партии наркотиков с целью последующей продажи.

"В июне 2023 года Кучер приехал на территорию Рамонского района Воронежской области, где должен был извлечь из тайника наркотик - мефедрон массой 3,9 кг. Однако тайник уже находился под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Осужденный, воспользовавшись темным временем суток, смог скрыться и был объявлен в розыск. В июне 2024 года наркокурьер задержан в Московской области", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что ряд других участников преступного сообщества также получили длительные тюремные сроки - от 13 до 20 лет. В отношении их неустановленных соучастников уголовные дела выделены в отдельное производство.