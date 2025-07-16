Информации о пострадавших пока нет

БРЮССЕЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Взрыв пиротехники и последовавший за ним сильный пожар уничтожил главную сцену бельгийского фестиваля электронной музыки Tomorrowland, построенную в виде 30-метрового сказочного замка, сообщил телеканал VRT.

Фестиваль должен был открыться 18 июля, поэтому в момент взрыва на сцене находился только технический персонал, готовивший открытие фестиваля. Инцидент обошелся без жертв, информации о пострадавших пока нет.

Над коммуной Боом, в южном предместье Антверпена, где расположена постоянная фестивальная площадка Tomorrowland, на сотни метров поднимаются густые клубы черного дыма. Очевидцы также сообщают, что после начала пожара в течение почти получаса взлетали заряды фейерверка.

Фестиваль ежегодно посещают до полумиллиона зрителей со всего мира, он имеет мировую известность и считается "визитной карточкой" Бельгии в мире электронной музыки.

Организаторы фестиваля сообщили, что открытие, намеченное на 18 июля, состоится, и будут работать "все площадки фестиваля кроме главной сцены".