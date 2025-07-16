По версии следствия, 16 июля мужчина, находясь вблизи жилого дома на Волгоградском проспекте, вступил в конфликт со своим знакомым, в ходе которого нанес ему колото-резаное ранение в область шеи

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве мужчины на Волгоградском проспекте в Москве задержан правоохранителями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Кузьминским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов подозреваемый в совершении указанного преступления задержан в кратчайшие сроки. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 16 июля мужчина, находясь вблизи жилого дома на Волгоградском проспекте, вступил в конфликт со своим знакомым, в ходе которого нанес ему колото-резаное ранение в область шеи. От полученного повреждения потерпевший умер на месте происшествия.