Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

БРЯНСК, 16 июля. /ТАСС/. Пострадавших и разрушений при ликвидации 16 БПЛА над территорией Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

"Еще семь вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.", - написал он.

Ранее глава региона сообщал о том, что над Брянской областью силами ПВО Министерства обороны РФ было уничтожено девять украинских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений не было.

В своем Telegram-канале Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 23:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь - над Брянской областью и один - над Орловской областью.

В новость внесены изменения (00:07 мск) - добавлена информация об увеличении количества БПЛА.