Жительницу одного из частных домов доставили в больницу после утечки газа на станции

ЦХИНВАЛ, 17 июля. /ТАСС/. МВД Южной Осетии призвало жителей близлежащих к месту аварии на автозаправочной станции районов Цхинвала не выходить на улицу и не открывать окна. Как сообщила пресс-служба ведомства, из-за разгерметизации газовой цистерны на АЗС один человек был доставлен с в республиканский медцентр.

"58-летняя жительница одного из частных домов на улице 8 Июня доставлена в больницу после инцидента с утечкой газа на АЗС "Луч" в Цхинвале. Для обеспечения безопасности населения МВД рекомендует жителям близлежащих районов временно воздержаться от выхода на улицу и открытия окон до завершения работ по ликвидации данной ситуации", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что движение автотранспорта в районе ограничено. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, принимаются необходимые профилактические мероприятия по устранению последствий аварии.

Ранее МЧС Южной Осетии сообщило, что на автозаправочной станции на северной окраине Цхинвала произошла разгерметизация газовой цистерны. Правоохранительные органы оцепили район ЧП и отключили близлежащие микрорайоны от электроэнергии во избежание взрыва.