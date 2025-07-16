Самая продолжительная по времени опасность сохранялась более 7,5 часов

КУРСК, 17 июля. /ТАСС/. Режим ракетной опасности четыре раза в течение суток вводили на территории Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

За сутки предупреждения о ракетной опасности объявлялись три раза на территории всего региона и один раз в Кореневском и Глушковском районах. Самая продолжительная по времени опасность сохранялась более 7,5 часов с 09:24 мск по 17:02 мск.

Кроме того, дважды на территории Курской области объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующие предупреждения действовали с 01:58 мск до 06:16 мск, и с 20:33 мск по настоящее время.