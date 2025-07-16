Инцидент произошел на Литовском бульваре

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают участников драки, которая произошла на Литовском бульваре на юго-западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Около 23:00 мск в среду в службу 102 поступил ряд обращений от граждан, проживающих на Литовском бульваре в районе Ясенево, о том, что около жилого дома, на тротуаре и проезжей части происходит драка. Участники инцидента успели покинуть место происшествия до прибытия полицейских.

"В настоящее время сотрудники ОМВД России по району Ясенево проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание участников, а также выяснение причин и обстоятельств события, используется система наружного видеонаблюдения", - рассказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. К поисковым мероприятиям дополнительно привлечены полицейские УВД по Юго-Западному округу столицы ГУ МВД России. "По результатам проведенной работы полицейскими будет проведена проверка с последующим принятием решения в соответствии с законом", - подытожили в главке.

В правоохранительных органах корреспонденту ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, в драке принимали участие несколько десятков человек.