Из населенных пунктов, затронутых дождевым паводком, эвакуировали 110 человек, в том числе 39 детей

ЯКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. 347 дворовых территорий затронуты дождевым паводком в Оймяконском районе Якутии. Предварительно, подтопления, возникшие из-за подъема воды в реке Индигирка, наблюдаются в пяти населенных пунктах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Продолжается работа комиссий по подсчету ущерба и подтопленных объектов от дождевого паводка. По предварительной информации, наблюдается подтопление в пяти населенных пунктах Оймяконского района. В частности, 347 дворовых территорий, 93 жилых дома и 2 участка автодорог РАД "Оймякон" и ФАД "Колыма", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, из подтопленных населенных пунктов Оймяконского района эвакуировали 110 человек, в том числе 39 детей. Населению помогают в вывозе и переноске имущества, отгоне скота и транспортировке. В пунктах временного размещения находятся 33 человека, из них 16 детей. Остальные жители выбрали размещение у родственников и знакомых. Кроме того, для жителей Оймяконского района доставлена гуманитарная помощь. Сегодня будет совершен еще один рейс по доставке помощи, после чего произведут вывоз детей авиацией МЧС.

Уточняется, что при прохождении волны паводка также наблюдается подтопление низменных участков местности в Момском районе. В частности, у населенных пунктов Хонуу, Буор-Сысы и Кулун-Елбют подтоплено 29 дворовых территорий. "Заблаговременно администрацией [Момского] района были подготовлены три ПВР вместимостью 385 мест. Сейчас в одном из них размещены 24 человека, из них 15 детей", - отметили в ведомстве.

Для оказания помощи населению задействованы свыше 200 специалистов и 59 единиц техники различных ведомств и организаций.