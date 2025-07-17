Они незаконно помогли встать на миграционный учет 1 тыс. иностранцев

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники Управления ФСБ по Приморскому краю пресекли деятельность группы злоумышленников, организовавших незаконное пребывание в России более 1 тыс. иностранцев, сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю пресечена преступная деятельность лиц, причастных к организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации более 1 тыс. иностранных граждан. Установлены жители Приморья, организовавшие схему постановки на миграционный учет иностранцев путем фиктивного оформления договоров аренды и найма жилых помещений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.