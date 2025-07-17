На Камчатке золотодобывающая компания выплатит крупный штраф за загрязнение реки

Сумма штрафа составила свыше 670 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июля. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Камголд" на Камчатке по решению суда выплатит штраф в размере свыше 670 тыс. рублей за загрязнение реки сточными водами, сообщили ТАСС в Арбитражном суде Камчатского края.

"Был зафиксирован несанкционированный сброс сточных вод в реку Агу без соответствующего разрешения, обнаружено превышение допустимых концентраций по девяти показателям загрязнения, включая опасные нефтепродукты и фосфаты, не работали приборы учета объема сбросов, отсутствовали очистные сооружения. <…> Суд удовлетворил иск Росприроднадзора и взыскал с АО "Камголд" в счет возмещения причиненного вреда свыше 676 тыс. рублей", - рассказали в суде.