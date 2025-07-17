В Тверской области в столкновении автомобиля с ЛЭП пострадали четыре человека

Авария произошла в деревне Никулино

ТВЕРЬ, 17 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобиля Renault Sandero с линией электропередачи в деревне Никулино под Тверью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"Съезд с дороги с последующим наездом на препятствие - опору ЛЭП", - говорится в сообщении.

Травмы получили четверо пассажиров: троим пострадавшим по 18 лет, одному - 17 лет.

По данным пресс-службы, 18-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги.