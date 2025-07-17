Дело в отношении Дмитрия Бабаева возбудили в феврале 2024 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего генерального директора одной из крупнейших российских бакалейных компаний "Распак" Дмитрия Бабаева, обвиняемого в хищении и злоупотреблении полномочиями с ущербом более 80 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Борис Кибис, представляющий интересы потерпевшей стороны - нынешнего собственника компании.

"Чертановский районный суд зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении Бабаева, обвиняемого в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

Как стало известно ТАСС, дело возбуждено в феврале прошлого года. Изначально Бабаеву инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере по двум эпизодам, но в ходе производства следственных действий один из вмененных составов был переквалифицирован на ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Данные следствия

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился ТАСС, в 2020 году Бабаев был назначен генеральным директором ООО "Распак" после смерти учредителя и генерального директора компании Валентина Фетисенкова, который в 2012 году передал компании в безвозмездное пользование оборудование общей стоимостью 31 млн рублей. На этом оборудовании производилась вся продукция компании.

Договором предусматривалось, что компания обязуется вернуть собственнику переданное ей имущество по первому его требованию. После смерти Фетисенкова все активы "Распак" перешли к его дочери, которая в 2021 году приняла решение о снятии Бабаева с должности гендиректора компании, усмотрев в его действиях признаки недобросовестного управления. По версии следствия, за время пребывания в должности "он изготовил подложный договор о безвозмездном пользовании, по которому уже не Фетисенков передавал в ООО "Распак" в 2012 году производственное оборудование, а Бабаев. За время нахождения в должности директора предприятия Бабаев расторг данный подложный договор, став собственником оборудования.

Помимо прочего, Бабаев обвиняется в реализации продукции в ущерб предприятию. Общая сумма установленного следствием нанесенного "Распак" ущерба в результате его действий оценивается в 51 млн рублей. В рамках уголовного дела компания заявила к нему гражданский иск на 145 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного в результате заключения бизнесменом невыгодного дистрибьюторского договора, негативно отразившегося на финансовом состоянии компании.

Как говорится на сайте Чертановского районного суда Москвы, материалы уголовного дела в отношении Бабаева были зарегистрированы в конце прошлой недели. В ближайшее время будет назначена дата предварительных слушаний. На время следствия и суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.