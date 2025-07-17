На Камчатке завели дело после авиаинцидента с самолетом Ан-2

Предварительный размер ущерба превысил 1 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено на Камчатке после авиаинцидента с самолетом Ан-2 8 июля. Об этом ТАСС сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По предварительным данным следствия, 8 июля Ан-2, следовавший рейсом аэропорт Мильково - посадочная площадка Озерновская, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате произошедшего у воздушного судна поврежден винт и левая нижняя плоскость. Предварительный размер ущерба составил более 1 млн рублей.

"Следователями камчатского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказали в ведомстве.