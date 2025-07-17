В Перми задержали мужчину, угрожавшего оружием сотрудникам магазина

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

ПЕРМЬ, 17 июля. /ТАСС/. Мужчину, угрожавшего оружием персоналу и посетителям одного из магазинов на улице Желябова в Перми, задержали сотрудники Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Пермскому краю получили сообщение о том, что в одном из продуктовых магазинов по улице Желябова краевой столицы мужчина угрожает применением оружия. <...> Злоумышленник был задержан", - сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, вооруженный житель краевой столицы угрожал персоналу и посетителям магазина предметом, похожим на пистолет. После прибытия Росгвардии на место происшествия мужчина направил его в сторону сотрудников Росгвардии и угрожал его применить, а затем сел в автомобиль и попытался скрыться. Чтобы остановить машину, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии применили табельное оружие, выстрелив по колесам автомобиля. В результате мужчину задержали.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.