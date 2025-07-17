На месте работают экстренные службы

ИРКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Рейсовый автобус и автомобиль УАЗ "Патриот" столкнулись на федеральной трассе "Вилюй" в городе Братске Иркутской области, пострадали, по предварительным данным, пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Дубровин.

"На федеральной трассе "Вилюй" в районе кафе "Фараон" произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту 55А и автомобиля УАЗ "Патриот". Погибших нет. По предварительной информации, пятерым пассажирам потребовалась медицинская помощь", - сообщил глава Братска.

На месте работают экстренные службы.

Как уточнила пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, пострадали двое пассажиров автобуса и три человека из УАЗа. Следственные органы СК России по Иркутской области проводят проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).