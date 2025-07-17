Пострадавших среди персонала нет, легкие повреждения получила техника, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Свиноводческий комплекс агропромышленного холдинга "Мираторг" в Брянской области подвергся атакам БПЛА, пострадавших среди персонала нет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Агропромышленный холдинг "Мираторг" сообщает о серии атак БПЛА на свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области в течение последних суток. Благодаря слаженным действиям сотрудников предприятия пострадавших среди персонала нет, легкие повреждения получила строительная техника", - говорится в сообщении.