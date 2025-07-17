Ущерб от действий жены экс-вице-мэра Екатеринбурга может превысить 129 млн рублей

Ларису Контееву обвиняют в пособничестве в получении взятки и вымогательстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Ущерб от действий жены бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева Ларисы, обвиняемой в пособничестве в получении взятки и вымогательстве, и других участников преступной группы составил более 129 млн рублей, по версии следствия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Ранее женщине назначили домашний арест. Ее муж Виктор Контеев с 2000 года занимал должность заместителя главы Екатеринбурга.

"В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении Контеевой Л. А., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 - п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 5 ст. 33 - п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ. <…> По версии следствия, подсудимая Контеева выполнила действия, направленные на оказание содействия в получении ее супругом Контеевым В. В. через посредника взятки в крупном размере, а именно 51,28% доли в уставном капитале ООО "Продовольственная база №4", рыночной стоимостью более 77 млн рублей. Также подсудимой предъявлено обвинение в осуществлении пособничества в вымогательстве, в результате которого от противоправных действий участников преступной группы потерпевшей Р. причинен имущественный вред на общую сумму 129 073 500 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на стадии предварительного следствия подсудимая свое отношение к обвинению высказать отказалась и заявила, что в осуществлении сделки по приобретению доли ООО "Продовольственная база №4" участия не принимала, а каких-либо действий криминального характера ею и ее мужем не предпринималось.

В четверг пройдет первое судебное заседание по делу.

Дела Контеева

Курганский областной суд в июне 2014 года приговорил Виктора Контеева к 18 годам колонии, признав виновным в вымогательстве более 200 млн рублей, подстрекательстве к убийству двух человек и получении взятки в размере 5 млн рублей. Позднее ему предъявили новые обвинения, в 2023 году Сысертский районный суд Свердловской области признал бывшего вице-мэра Екатеринбурга виновным в вымогательстве, покушении на убийство, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, назначив 13 лет колонии строгого режима.

Как установил Сысертский суд, в 2009 году Контеев и участники созданной им организованной группы вымогали у бизнесмена долю предприятия в Курганской области, после отказа передать имущество была предпринята попытка его убийства.

С учетом приговора 2014 года окончательно Контееву назначили 21 год в колонии строгого режима и штраф 500 тыс. рублей, от наказания по эпизодам мошенничества и легализации имущества он был освобожден в связи с истечением сроков давности. Все стороны обжаловали приговор. В декабре 2024 года суд освободил бывшего вице-мэра от наказания за вымогательство и по совокупности приговоров назначил ему 20 лет колонии строгого режима и штраф 500 тыс. рублей. Весной 2025 года суд удовлетворил ходатайство Контеева об условно-досрочном освобождении.