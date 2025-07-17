Пресс-служба ФТС региона сообщила, что стоимость наркотиков на черном рынке составляет более 28 млн рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Калининградской области на российско-литовском участке границы обнаружили в топливном баке кроссовера 40 кг гашиша стоимостью на черном рынке более чем 28 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Калининградской областной таможни во взаимодействии с Главным управлением по борьбе с наркотиками ФТС и УФСБ России по Калининградской области пресекли ввоз 40 кг гашиша на российско-литовской границе. Стоимость партии на черном рынке составляет более 28 млн рублей", -говорится в сообщении.

Отмечается, что кроссовер под управлением россиянина остановили в зоне таможенного контроля пункта пропуска "Чернышевское". В топливном баке автомобиля с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники обнаружили посторонние вложения. При этом в ходе досмотра автомобиля и демонтажа топливного насоса инспекторы извлекли 43 свертка цилиндрической формы в прозрачной полимерной упаковке. В них содержалось вещество коричневого цвета.

"Экспертиза установила, что это наркотическое средство гашиш", - сообщили в ФТС.

Водитель транспортного средства пояснил, что наркотик перемещал с целью дальнейшего сбыта на территории России.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.