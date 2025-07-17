В Приморье буксир сел на мель

Разлива нефтепродуктов не допущено, судно отбуксировали к причалу, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Буксир "Аскольд" сел на мель при входе в бухту Подъяпольского в районе мыса Полосатик Приморского края. Транспортная прокуратура и Приморский следственный отдел на транспорте ведут проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Сегодня при входе в бухту Подъяпольского в районе мыса Полосатик Приморского края у буксира "Аскольд" произошло касание грунта, в результате чего он сел на мель. В результате произошедшего никто не пострадал, окружающей среде вред не причинен", - сообщили в пресс-службе управления.

Приморский следственный отдел Восточного МСУТ СК России проводит проверку по признакам нарушения ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

Дальневосточная транспортная прокуратура также сообщила, что разлива нефтепродуктов не допущено, судно отбуксировали к причалу. Проверку также ведет Находкинская транспортная прокуратура.