Генерал Владимир Шестеров не уточнил марки и стоимость автомобилей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Минобороны генерал армии Павел Попов зарегистрировал два своих автомобиля на бывшую жену своего подчиненного генерала Владимира Шестерова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Одинцовского гарнизонного суда, где рассматривают дело о махинациях при строительстве парка "Патриот".

"Попов дал мне денег, чтобы я приобрел два автомобиля. После этого он попросил найти человека, на которого можно было бы оформить эти машины. Я такого человека найти не смог и попросил свою бывшую жену, чтобы она их зарегистрировала на себя. В настоящий момент эти машины находятся в пользовании Попова", - сказал Шестеров во время допроса в суде. Он не уточнил марки и стоимость автомобилей. После ареста Попова транспортные средства были арестованы судом.

Ранее военный прокурор заявил о создании Поповым ОПГ с целью хищения средств, выделенных на строительство парка "Патриот".

Минобороны и парк "Патриот" признаны потерпевшими по делу. Обвиняемыми по делу проходят Попов, экс-директор парка Вячеслав Ахмедов, замначальника главка инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. По версии обвинения, в 2022-2024 годах они внесли в документы ложные сведения о выполнении строительства в "Патриоте" и похитили свыше 25 млн рублей. В результате ущерб Минобороны РФ был оценен как особо крупный.

На имущество Ахмедова, Шестерова и Попова был наложен арест на общую сумму более 100 млн рублей, чтобы обеспечить взыскание штрафа, гражданский иск и другие имущественные требования. Ахмедов и Шестеров полностью признали свою вину и заключили сделки со следствием. Расследование уголовного дела в отношении Попова продолжается.