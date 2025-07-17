Актера Максима Архипова задержали за угон машины в Новой Москве

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали актера Максима Архипова по обвинению в угоне Toyota RAV4 в поселении Внуковское в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Задержан Максим Архипов. Он обвиняется в угоне машины Toyota RAV4 в поселении Внуковское", - сказал собеседник агентства.

По его словам, актер угнал машину еще год назад. Тогда владелица написала заявление в полицию. Спустя восемь месяцев Архипов был установлен и задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере, добавил представитель правоохранительных органов.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что причастный к краже дорогостоящего автомобиля с автопарковки, расположенной в поселении Внуковское в ноябре 2024 года, установлен. "Задержанному избрана мера пресечения. Ведется следствие", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

Актер Максим Архипов снимался в сериалах "Морские дьяволы", "Условный мент-2", "Чужой".