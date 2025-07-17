Прокуратура контролирует проведение аварийно-восстановительных работ и проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Около 9 тыс. жителей Владивостока в 40 многоквартирных домах остались без электричества из-за аварии на подстанции "Голдобин", сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что вечером 17 июля 2025 года на подстанции "Голдобин" произошла авария, из-за которой без электричества остались более 9 тыс. потребителей в более чем 40 домах Первомайского района во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Отключения зафиксированы в домах по улицам: 2-я Поселковая, 3-я Поселковая, Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Кизиловая, Могилевская, Окатовая, Олега Кошевого, Ракитная, Харьковская и Черемуховая.

Прокуратура контролирует проведение аварийно-восстановительных работ и проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин.