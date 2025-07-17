Инцидент произошел 16 июля

ТАМБОВ, 17 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения ребенка со второго этажа детсада в городе Рассказово Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело об оказании дошкольным учреждением города Рассказово услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что днем 16 июля ребенок, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна второго этажа детского сада. В результате падения мальчик получил травмы, он находится в медицинском учреждении. "В рамках расследования проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и конкретных виновных лиц", - сообщили в пресс-службе.

Ранее проверку организовывала и прокуратура региона. Надзорное ведомство проверяет условия пребывания детей в детском саду и даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за присмотр и уход за детьми.