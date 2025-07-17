В прокуратуре региона сообщили, что за предоставление этой информации мужчина получил денежное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Житель города Керчи (Республика Крым) приговорен к 16 годам 6 месяцам лишения свободы за то, что передавал украинской стороне данные о расположении средств противовоздушной обороны, сообщили в прокуратуре региона.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя региона к 16 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и штрафом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина направлял фотографии средств ПВО представителям ГУР Украины, за что получил денежное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей. Сведения о месте расположения ПВО в Керчи он собирал по заданию украинских кураторов.

Отмечается, что мужчина вышел на контакт с представителем Главного управления разведки Украины по личным мотивам. "Установлено, что подсудимый, являясь противником проведения специальной военной операции, <...> сообщил о своей готовности оказать содействие в деятельности против России", - пояснили в ведомстве.

Действия жителя Керчи пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.