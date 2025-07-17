Гражданин Турции попытался купить уран в Грузии

По данным Генеральной прокуратуры республики, сумма сделки составляла $3 млн

ТБИЛИСИ, 17 июля. /ТАСС/. Радиоактивное вещество уран, которое сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии ранее изъяли в Батуми, гражданин Грузии пытался продать гражданину Турции за $3 млн. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Грузии.

"Гражданин Грузии пытался продать указанный ядерный материал гражданину Турции за $3 млн. Сотрудники Службы государственной безопасности задержали обоих", - говорится в сообщении.

Как уточнили в генпрокуратуре, обоим задержанным уже предъявлены обвинения по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами" УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании заключения на время следствия.