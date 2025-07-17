Водитель автомобиля, допустивший ДТП в Горном Алтае, находится в реанимации

По уточненным данным СК РФ, в результате аварии погибли две дочери и 13-летний внук водителя легкового авто, еще четверо человек, включая 9-летнего ребенка, пострадали

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Водитель автомобиля, предположительно виновный в ДТП с грузовиком в Республике Алтай, в результате которого погибли три человека и четверо пострадали, находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

"[Пострадавший] ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Двое взрослых (водитель и пассажир легкового авто - прим. ТАСС) - у них тяжелая степень тяжести. Всю необходимую помощь они получают, находятся в республиканской больнице. Оба находятся в реанимации. Водитель грузовика не госпитализирован", - сообщили в ведомстве.

ДТП произошло 15 июля. Водитель автомобиля Nissan Serena, совершая обгон, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Shacman.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ, по уточненным данным, в результате ДТП погибли две дочери и 13-летний внук водителя легкового автомобиля. Еще четверо человек, включая 9-летнего ребенка, пострадали.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщили в ведомстве.