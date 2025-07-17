В Орле учредителю "Ремспецмоста" изменили приговор на принудительные работы

Срок назначенного Александру Молчанову наказания составит 2 года 12 дней с удержанием 10% из заработной платы в доход государства

ОРЕЛ, 17 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Орла заменил наказание в виде оставшегося срока лишения свободы на исправительные работы учредителю компании "Ремспецмост" Александру Молчанову. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Орловской области.

В октябре 2024 года Советский районный суд Орла приговорил к 3 годам 10 месяцам лишения свободы участника организованной преступной группы Молчанова по делу о хищении более 76 млн рублей при строительстве мостов. В январе 2025 году Орловский областной суд смягчил наказание, уменьшив срок пребывания в колонии общего режима до трех лет четырех месяцев.

"Советский районный суд г. Орла удовлетворил заявленное ходатайство и заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на принудительные работы на срок 2 года 12 дней с удержанием 10% из заработной платы в доход государства", - сказала собеседница агентства.

Ранее было установлено, что с 2019 по 2021 год члены организованной группы похитили выделенные на реконструкцию мостовых сооружений в Орле и Ливенском районе бюджетные средства. Они обналичивали деньги через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица, похитив таким способом более 76 млн рублей.

Как ранее сообщали ТАСС в правоохранительных органах, одним из фигурантов дела является советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, который находится под стражей с мая 2024 года. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества) и по двум эпизодам по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Один эпизод мошенничества связан с хищением 76 млн рублей, выделенных на ремонт мостов в Орловской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", второй - с хищением 67 млн рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования.