Должностные лица ООО "МИП почвенного института им. В.В. Докучаева" изготовили документы с фиктивными сведениями о работах по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию свалок в Архангельске и Няндоме

АРХАНГЕЛЬСК, 17 июля. /ТАСС/. Мошенничество на сумму более 12 млн рублей выявлено при реализации нацпроекта "Экология" в Архангельской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

"Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки выявлены факты хищения бюджетных средств при реализации национального проекта "Экология". По материалам прокурорской проверки в следственном управлении УМВД России по городу Архангельску по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - указано в сообщении.

Установлено, что должностные лица ООО "МИП почвенного института им. В.В. Докучаева" (Москва) использовали свое служебное положение в рамках заключенного госконтракта с Центром природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области. Были изготовлены документы с фиктивными сведениями о стоимости и видах выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию пяти свалок в Архангельске и Няндоме. Обязательства по разработке документации выполнены не были, а деньги получены в размере свыше 12 млн рублей.