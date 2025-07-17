Отбывать наказание Алексей Колесников будет в колонии строго режима

ВОРОНЕЖ, 17 июля. /ТАСС/. Житель Воронежской области, 48-летний Алексей Колесников, приговорен 2-м Западным окружным военным судом в Москве к восьми годам колонии строгого режима. Обвинение в оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности поддержала прокуратура региона, сообщила пресс-служба ведомства.

"Заместитель прокурора области Константин Панаско поддержал государственное обвинение во Втором Западном окружном военном суде по уголовному делу в отношении 48-летнего Алексея Колесникова. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет). <…> Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в мае 2023 года мужчина, испытывая неприязнь к существующему конституционному строю и органам государственной власти РФ, опубликовал в одной из социальных сетей комментарий, оправдывающий терроризм. В декабре того же года при аналогичных обстоятельствах он разместил сообщение с призывом к насильственным действиям в отношении представителей действующей политической власти.

После выхода на свободу Колесникову еще в течение четырех лет будет запрещено заниматься администрированием сайтов и социальных сетей в интернете, добавили в пресс-службе.