Владимира Бурдина ранее осудили на три года колонии по делу о причинении тяжкого вреда здоровью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Прокурор направил в суд апелляционное представление на приговор сооснователю группы "Смысловые галлюцинации" Владимиру Бурдину, осужденному на три года колонии по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Да, поступило апелляционное представление прокурора", - сказала собеседница агентства.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Бурдину три года колонии общего режима. Он признан виновным по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ранее местные СМИ сообщали, что причиной уголовного дела в отношении Бурдина стала драка с его участием.

"Смысловые галлюцинации" - рок-группа из Екатеринбурга. Представители свердловского рок-клуба получили известность в 1990-х годах. Их самые популярные песни - "Вечно молодой", "Зачем топтать мою любовь", "Розовые очки", "Разум когда-нибудь победит" и другие.