Родственники Магомеда Омарова участвовали в терактах в Махачкале и Дербенте 23 июня 2024 года

МАХАЧКАЛА, 17 июля. /ТАСС/. Дело экс-главы Сергокалинского района Республики Дагестан Магомеда Омарова, родственники которого участвовали в терактах в Махачкале и Дербенте 23 июня 2024 года, направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Сергокалинского района и еще троих лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 3 и 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). <…> Уголовное дело прокуратурой направлено в Сергокалинский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.