В оперативных службах сообщили, что пострадали два человека

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Пожар охватил квартиру и балконы в многоэтажном доме в экспериментальном жилом районе "Чертаново Северное" на юге Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В 25-этажном жилом доме на 22-м этаже произошло возгорание. Огонь перешел на несколько балконов, на одном из которых произошла вспышка, усилившая интенсивность горения", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают пожарные, проводится разведка и тушение. В пресс-службе столичного главка МЧС РФ агентству подтвердили факт пожара.

Из дома эвакуировано шесть человек, включая двоих детей. В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что пострадали два человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"В жилом доме по адресу Чертановская улица, дом 5 произошло возгорание в квартире на 22-м этаже. Произошло распространение огня на соседнюю квартиру, первичный очаг локализован. Эвакуированы шесть человек, из них двое детей. Двое пострадавших средней тяжести госпитализировали в Склиф", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что на месте работают три бригады скорой помощи, центра медицины катастроф, пожарные расчеты и другие экстренные службы. Информация по пострадавшим уточняется.

В новость были внесены изменения (17:56 мск) - добавлена информация о пострадавших.