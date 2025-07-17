В Калининграде пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной миграцией

По месту жительства обвиняемых провели обыски, трем из пяти фигурантов предъявили обвинение

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Следователи в Калининграде возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции в отношении преступной группы. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

"В Калининграде пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции. Фигурантами дела стали четверо женщин и мужчина", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с января 2024 года по май 2025 года злоумышленники организовали незаконное заключение фиктивных гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами за денежное вознаграждение. Впоследствии данные сведения были переданы в миграционные органы, на основании чего иностранцы получили возможность незаконно оформить патент либо избежать аннулирования ранее выданных патентов.

"В настоящее время трем из пяти фигурантов предъявлено обвинение, трем обвиняемым судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По месту жительства обвиняемых проведены обыски, в ходе которых изъяты паспорта иностранных граждан, иные предметы и документы, имеющие значение для следствия", - отметили в СК.