Управляющий судном не имел прав на управлением им и находился в состоянии алкогольного опьянения

ВОРОНЕЖ, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники Воронежского следственного отдела на транспорте возбудили уголовное дело в отношении мужчины, управлявшего маломерным судном в акватории реки Дон без соответствующих прав. По вине судоводителя погиб отдыхавший на реке человек, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту смертельного травмирования мужчины 1959 года рождения в результате наезда маломерного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в акватории реки Дон в черте города Нововоронежа Воронежской области вечером 16 июля. Известно, что допустивший наезд водитель маломерного судна не только не имел прав на управление им, но и находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи осмотрели место происшествия и организовали комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего.