Ее ранее осудили на семь лет колонии за превышение полномочий

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, осужденной на семь лет колонии за превышение полномочий. Об этом ТАСС сообщила адвокат осужденной Юлия Волоцкая.

"Суд отклонил кассацию на приговор моей подзащитной Яриловой О. С.", - сказала адвокат. Теперь защита может подать жалобу в Верховный суд в порядке надзора.

По словам адвоката, она будет добиваться отмены приговора Яриловой, поскольку суд первой и апелляционной инстанций не учел ряд важных обстоятельств дела. "Суд первой инстанции в нарушение УПК РФ положил в основу приговора неисследованные доказательства и фактически лишил стороны всесторонне реализовать их процессуальные права", - сказала Волоцкая. По ее словам, речь идет о том, что в основу приговора положено постановление правительства №1288 "О проектной деятельности" в той редакции, которой не существовало на дату инкриминируемого периода преступления. "Это грубое нарушение УПК", - подчеркнула адвокат.

Апелляционная и кассационная инстанции, по словам защиты, также проигнорировали положенные в основу приговора не исследованные судом приказы, в которых зафиксированы должностные полномочия Яриловой как руководителя проекта "Пушкинская карта", что недопустимо, так как вменяемое ей преступление - должностное преступление.

Тверской суд Москвы 25 апреля 2024 года признал Ярилову виновной по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и назначил ей 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что она необоснованно включила Музей мороженого в Москве в программу "Пушкинская карта", ущерб по делу составил более 125 млн рублей.

Ярилова стала заместителем министра культуры в 2018 году, а в сентябре 2022 года была освобождена от должности по собственному желанию.