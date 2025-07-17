Пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщила, что несовершеннолетние за преступление получили деньги от неизвестного, действовавшего в интересах Украины

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении двух подростков в Челябинской области, которые обвиняются в поджоге шкафа станции сотовой связи за деньги, полученные от неизвестного, действовавшего в интересах Украины. Несовершеннолетние арестованы, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Двоим молодым людям 2007 и 2009 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). <...> В отношении несовершеннолетних избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, один из обвиняемых в мессенджере вступил в преступный сговор с неизвестным лицом, действующим в интересах Украины. Несовершеннолетний согласился вместе со своим двоюродным братом за деньги поджечь оборудование базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов. 15 июля подростки прибыли в поселок Чапаевский города Златоуста, где подожгли шкаф для электрооборудования. После получения вознаграждения за проведенную диверсию обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.