Объезд пляжей Анапы в зоне ликвидации ЧС провели министр ГО и ЧС региона Сергей Штриков совместно с руководителем Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры Владимиром Колесниковым

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Рейдовая группа выявила в Анапе девять пляжей, которые находятся в зоне ликвидации последствий ЧС с танкерами у Керченского пролива, где в условиях запрета незаконно работает пляжная инфраструктура, составлены протоколы о привлечении к административной ответственности. Об этом журналистам сообщили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

В ходе проверки были выявлены девять пляжных территорий, которыми вопреки действующим ограничениям организована пляжная инфраструктура в зоне ЧС. Рейдовая группа, в состав которой вошли представители министерства ГО и ЧС края, администрации Анапы и правоохранительных органов, составила протоколы на юридических лиц. За данные нарушения предусмотрены штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, администрация муниципалитета расторгла договоры с пользователями трех пляжей, где были обнаружены нарушения , - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что объезд пляжей Анапы в зоне ликвидации ЧС провели министр ГО и ЧС региона Сергей Штриков совместно с руководителем Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры Владимиром Колесниковым.

В общей сложности с начала работ по ликвидации последствий в Анапе с использованием специальной техники обработано 8,5 км береговой линии. Водолазная группировка за сутки собрала из акватории Черного моря 223 мешка мазута общим весом более 11 тонн.

Ранее власти в Краснодарском крае, где на загрязненных после крушения танкеров пляжах фиксировали скопление туристов, определили опасные зоны побережья в Анапе и Темрюкском районе, которые планируется огородить от отдыхающих для соблюдения запретов. В Темрюкском районе это территория вдоль береговой линии Черного моря от поселка Волна до поселка Веселовка включительно. В Анапе - вдоль береговой линии Черного моря в границах города-курорта (от поселка Веселовка до заповедника Утриш). Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей.