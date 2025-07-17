Авария произошла на автодороге Лермонтов - Черкесск, где "Лада Приора" столкнулась с трактором МТЗ, затем выехала на встречу и встретилась с другим автомобилем

ЧЕРКЕССК, 17 июля. /ТАСС/. ДТП с участием трактора и двух легковых автомобилей произошло в Карачаево-Черкесии, два человека погибли и один пострадал, сообщается в Telegram-канале МВД по республике.

По предварительной информации, на федеральной автодороге Лермонтов - Черкесск водитель автомашины "Лада Приора" допустил столкновение с трактором МТЗ, которым управлял 58-летний житель Прикубанского района, где произошла авария. После легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с другой "Приорой".

"В результате происшествия 30-летний водитель автомобиля, допустивший столкновение, доставлен в лечебное учреждение. Его пассажир и водитель трактора погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.