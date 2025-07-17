В Подмосковье три человека получили ожоги охладителем в автобусе

Чеховская городская прокуратура планирует оценить работу перевозчика

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали от ожогов, полученных от охлаждающей жидкости, вылившейся на них в автобусе в подмосковном Чехове. Об этом сообщает областная прокуратура.

"Днем 17 июля недалеко от дома 44 по ул. Московской в рейсовом автобусе произошел разрыв патрубка охлаждающей жидкости. В результате происшествия у двоих мужчин 18 и 35 лет, а также 16-летней девушки диагностированы ожоги", - говорится в сообщении.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их доставили в травмпункт.

По факту случившегося Чеховская городская прокуратура планирует оценить работу перевозчика. По результатам проверки ведомство примет меры прокурорского реагирования.

"В салоне автобуса <...> произошла утечка антифриза в задней части ТС. В результате чего три пассажира получили ожоги. Пострадавшие доставлены в городскую больницу города Чехова. По факту происшествия будет проведена внутренняя проверка", - уточнили ТАСС в пресс-службе компании "Мострансавто".

Там добавили, что пассажиры могут получить страховку, согласно Федеральному закону об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.-