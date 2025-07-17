В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пострадавших нет

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Пожарные отстояли от огня поселок Задонский в Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Огнеборцам удалось не допустить дальнейшего распространения огня и отстоять жилые дома в населенном пункте Задонский Ростовской области. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Авиация сбросила на огонь 195 тонн воды. Всего в тушении участвуют более 80 человек и 25 единиц техники.

Ранее сообщалось, что около поселка Задонский произошло возгорание сухой растительности и лесного массива на площади 10 га. Быстрому распространению огня способствовала жаркая и сухая погода. К защите поселка привлечены вертолеты Ми-26 и два Ми-8.