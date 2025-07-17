Врио губернатора Александр Хинштейн отметил, что пострадавшую уже доставили в Курскую областную больницу

КУРСК, 17 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона атаковали гражданский автомобиль в приграничном Глушковском районе Курской области, пострадала женщина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"17 июля в поселке Глушково Глушковского района FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате удара пострадала 57-летняя женщина. У нее ранение головы, груди, живота, конечностей, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма", - написал он.

Хинштейн отметил, что пострадавшую уже доставили в Курскую областную больницу. "Наши врачи сделают все, чтобы поставить ее на ноги как можно скорее! Желаю самой скорейшей поправки!" - добавил врио главы региона.