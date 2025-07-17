Разрушения также зафиксированы возле аэропорта "Жуляны", где расположены завод "Элекон", производящий электрооборудование, компания "Аэрос", выпускающая авиационное оборудование

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Киевский военный завод "Артем", производящий авиационные ракеты класса воздух - воздух и оборудование для авиационной техники, получил серьезные повреждения. Это подтвердили ТАСС очевидцы.

"Ночные удары ВС РФ в последние недели привели к разрушениям многих промышленных и военных объектов в Киеве, - рассказал собеседник агентства. - Когда проезжаешь мимо завода "Артем" возле [станции] метро "Лукьяновская" - картина напоминает сложившиеся катакомбы".

Серьезные разрушения, по словам местных жителей, также зафиксированы в Соломенском районе возле аэропорта "Жуляны", где расположены завод "Элекон", производящий электрооборудование, компания "Аэрос", выпускающая авиационное оборудование. "Удары здесь пришлись на ночное время, и пострадавших нет, но масштаб разрушений значительный", - указал один из жителей.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о ночных ударах российских войск по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома.