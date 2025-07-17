Украинские войска атаковали высоковольтное оборудование, сообщил губернатор региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Причиной отключения электричества в населенных пунктах Запорожской области стала атака беспилотника Вооруженных сил Украины на высоковольтное оборудование. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток", - написал он.

Балицкий добавил, что ремонтные бригады уже восстановили электроснабжение Бердянска и Акимовского муниципального округа. "Специалисты работают в усиленном режиме", - подчеркнул он.

Ранее глава Запорожской области сообщил об отключении электроснабжения в Мелитополе, Энергодаре, Васильевском, Акимовском, Черниговском, Приморском, Приазовском, Куйбышевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.