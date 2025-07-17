На Камчатке медведь напал на туристку

Женщина находится в реанимации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Медведь напал на туристку из Саратова на Камчатке в районе Мутновской сопки, женщина прооперирована и находится в реанимации, сообщил ТАСС министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

"В полночь нам сообщили о том, что медведь напал на туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС (геотермальной электростанции - прим. ТАСС). Первую медицинскую помощь пострадавшей оказал медик на ГеоЭС. Немедленно выехала скорая, которая доставила женщину в медицинское учреждение, где ее прооперировали. Охотоведы начинают осмотр территории для поиска медведя. Туристическая группа не была зарегистрирована", - рассказал Лебедев.

В настоящий момент женщина находится в реанимации Елизовской районной больницы. Ее состояние уточняется.