Инцидент случился в районе Мутновского вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Состояние туристки из Саратова, на которую в ночь на 18 июля напал медведь в районе Мутновского вулкана на Камчатке, медики оценивают как тяжелое, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Олег Мельников.

"У женщины множественные обширные укушенные рванные раны, перелом. В настоящий момент она прооперирована, находится в реанимации. Ее состояние тяжелое", - рассказал Мельников.

Медведь напал на туристку в ночь на 18 июля в районе Мутновской сопки. Женщина находится в реанимации Елизовской районной больницы. Тургруппа, с которой женщина отправилась в поход, не была зарегистрирована.