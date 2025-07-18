На Константина Громенко ранее завели уголовное дело о взятках на 197 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Прокурор потребовал у суда обратить в доход РФ имущество экс-замруководителя Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) в Новосибирской области Константина Громенко, в отношении которого расследуется уголовное дело о взятках на 197 млн рублей. Объекты недвижимости, автомобили и другое имущество оцениваются в 134,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Прокурор Новосибирской области просит обратить в доход государства имущество на сумму 134,6 млн руб., которое зарегистрировано на Громенко, его супругу, детей и отца. В целях обеспечения иска прокурор просит установить запрет на совершение регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом ответчиков, а также наложить арест на денежные средства, в том числе и которые будут поступать на банковские счета ответчиков", - говорится в сообщении.

Экс-замглавы ТУАД был задержан в прошлом году. Как отметили ранее в областной прокуратуре, Громенко получал деньги за содействие при заключении контрактов группе коммерческих организаций на выгодных для них условиях, их общее покровительство, а также за осуществление беспрепятственного приема выполненных работ независимо от выявленных нарушений.

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, руководители коммерческих организаций передавали Громенко деньги под видом выплаты зарплаты его родственнице как сотруднице фирмы. В частности, предприниматели приобрели автомобиль BMW X5 за 4,4 млн руб. и передали его чиновнику в бессрочное пользование. Также бизнесмены, по версии правоохранительных органов, зарегистрировали еще одно коммерческое предприятие под фиктивным руководством близкой родственницы Громенко, перечислив ей под видом дивидендов свыше 96 млн рублей.

С 2007 года Громенко на протяжении девяти лет возглавлял управление, в 2015 году перешел на должность первого заместителя ТУАД. До работы начальником ТУАД Громенко 20 лет проработал как специалист в области дорог и дорожного строительства на различных должностях в правительстве региона.