В Новосибирске эвакуировали сапсерферов, застрявших на острове во время шторма

Никто не пострадал

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали четверых сапсерферов, которые не могли выбраться с острова в реке Обь во время сильного шторма в Новосибирске. Об этом сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе города.

"На место незамедлительно выехал экипаж "Тайфун". К счастью, наши специалисты быстро обнаружили 12 сапперов на острове, а также один сап в реке", - говорится в сообщении. Уточняется, что восемь экстремалов сами смогли покинуть остров, еще четверых эвакуировали спасатели. Никто не пострадал.

В четверг вечером и ночью Новосибирск столкнулся с мощным ураганом и ливнем, которые привели к падению деревьев, временным проблемам с электроснабжением и размыву дамбы Октябрьского моста. При падении дерева пострадал мужчина. Власти города получили около 50 жалоб на подтопления подъездов жилых домов из-за дождевой воды, проблемы с электроснабжением, включая удар молнии в трансформаторную подстанцию, и другие последствия шторма. Специалисты уже вернули электричество во все отключенные объекты.