В Кузбассе золотодобытчики самовольно заняли реку Петропавловка

На ООО ЗДК "Берикуль" завели четыре административных дела, сообщили в пресс-службе Минприроды Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 18 июля. /ТАСС/. Четыре административных дела возбудили на золотодобывающую компанию, которая самовольно заняла реку Петропавловка в Кемеровской области. Деятельность компании приостановили на 90 суток по решению суда, сообщили в пресс-службе Минприроды Кузбасса.

"Тисульский районный суд вынес решение о приостановке на 90 суток деятельности золотодобывающего предприятия ООО ЗДК "Берикуль" на р. Петропавловка (правый приток р. Мокрый Берикуль)", - сказано в сообщении.

Нарушения были выявлены в ходе проверок, было возбуждено четыре административных дела. "Было установлено самовольное занятие золотодобывающим предприятием реки Петропавловка и нарушение правил охраны водного объекта, сформированы отвалы в водоохранной зоне, состоящие из размываемых грунтов", - отметили в министерстве.